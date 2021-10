Após pressão de patrocinadores, Minas afasta Maurício Souza, do vôlei, por post homofóbico

Bolsonarista, o jogador usou as redes para publicar mensagem preconceituosa, depois do anúncio da DC Comics sobre o novo Super-Homem, que se descobrirá bissexual nas próximas edições das histórias em quadrinhos edit

Revista Fórum - Depois da pressão dos patrocinadores e da torcida, a diretoria do time de vôlei do Minas Tênis Clube decidiu, nesta terça (26), afastar o jogador Maurício Souza. O atleta, apoiador de Jair Bolsonaro, fez postagem homofóbica nas redes sociais. O bolsonarista teria a opção de se retratar publicamente para seguir no clube mineiro.

Contudo, a decisão não é definitiva. Apesar de patrocinadores e torcedores estarem contra o jogador, o restante do elenco defende Maurício, inclusive, o líbero Maique, que é gay.

Antes disso, as empresas que patrocinam o Fiat/Gerdau/Minas foram às redes sociais para cobrar um posicionamento mais contundente da direção da equipe, em relação a Maurício.

Estamos atentos aos últimos acontecimentos envolvendo o time de vôlei Fiat Minas Gerdau e o jogador Maurício Souza, e portanto, cobrando as medidas cabíveis, de acordo com o nosso posicionamento inegociável diante do respeito à diversidade e à inclusão. pic.twitter.com/GDiAGama2u October 26, 2021

