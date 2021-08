'Do tanque de guerra saiu uma fumaça pior que a do meu Fusca', debocha Neto (vídeo)

O apresentador e ex-jogador ironizou o desfile militar golpista que ocorreu na terça-feira em Brasília. "É melhor ir com o meu Fusca. Vou emprestar para eles andarem lá pelos Três Poderes, fica mais bonito" edit

247 - O apresentador da Band Neto, ex-jogador de futebol, ironizou em programa nesta quarta-feira (11) o desfile militar das Forças Armadas pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília, visto como uma tentativa de Jair Bolsonaro de intimidar o Congresso Nacional, o Judiciário e a democracia.

Neto debochou da qualidade dos blindados que desfilaram pela capital federal, em especial do tanque de guerra obsoleto. "Aí de um tanque de guerra sai uma fumaça pior que a do meu Fusca. Se tiver uma guerra nós morremos. Se tiver uma guerra, pelo amor de Deus. É melhor ir com o meu Fusca. Por sinal, o Fusca foi feito até para a guerra. Eu tenho dois, três para falar a verdade. Vou emprestar para eles andarem lá pelos Três Poderes, fica mais bonito".

Janaina Paschoal e padre Julio Lancellotti

Neto também comentou as críticas feitas pela deputada estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PSL) ao padre Julio Lancellotti que, segundo a parlamentar, estimula, por meio de suas doações de comida, que as pessoas em situação de rua permaneçam na mesma situação.

PUBLICIDADE

"Aí vem a Janaina lá e diz que o nosso padre Julio não pode dar comida para as pessoas que são viciadas. Quem disse que o viciado é pior do que quem não é? Você sabe se o cara teve um problema familiar? Se o cara é engenheiro, bombeiro? Quem disse para você? Padre Julio Lancellotti, parabéns por você ser maravilhoso", afirmou o apresentador.

Ele ainda concluiu o programa dizendo: "se a gente não se posicionar, a gente não merece estar aqui".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: