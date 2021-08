Padre Julio Lancellotti responde Janaina Paschoal: 'um marmitex faz a Cracolândia durar 25 anos?'

Segundo o padre, as pessoas em situação de rua estão nessa condição "por questões sociais, econômicas e de ausência de ações de proteção. Não é por causa de um marmitex" edit

247 - O padre Júlio Lancellotti, que atua há anos na assistência a pessoas em situação de rua, criticado nos últimos dias pela deputada estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PSL) por fazer doações de comida aos necessitados, rebateu, em entrevista à BBC News Brasil, os ataques.

Pelo Twitter, Janaina havia dito que ações como as que faz o padre incentivam que as pessoas em situação de rua continuem na mesma condição.

O padre, então, esclareceu que o real motivo para as pessoas estarem nas ruas é "a corrupção e a atuação dos poderes", que permitem o tráfico de drogas na região da Cracolândia, objeto da discussão entre o religioso e a parlamentar.

"(Doar) não incentiva porque ninguém está lá por causa de um marmitex. As pessoas estão lá por questões sociais, econômicas e de ausência de ações de proteção. Não é por causa de um marmitex que a pessoa vai se submeter a ser torturado, a ser maltratado, a passar sede, a ser alvejado com balas de borracha e bombas de efeito moral", disse o padre.

Ele ainda classificou as colocações da deputada como "simplistas". "Não acredito que só a senhora deputada pense assim. Ela representa uma parcela considerável. Ela é uma das deputadas mais votadas da história do Brasil. O que mantém as pessoas lá (na Cracolândia) é a corrupção. Aquilo funciona porque é um negócio mantido pela corrupção".

