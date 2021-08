Padre Júlio Lancellotti agradece manifestações de solidariedade após ataques de Janaína Paschoal

O padre também aproveitou para mandar uma indireta à deputada bolsonarista Janaína Paschoal (PSL-SP), que fez críticas ao religioso por distribuir alimentos na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. "O nosso objetivo principal não é distribuir comida, mas é ser alimento, força e segurança para aqueles que estão esquecidos", disse edit

247 - O Padre Júlio Lancellotti fez um agradecimento às manifestações de solidariedade a ele depois dos ataques feitos pela deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP), que fez críticas ao religioso por distribuir alimentos na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo.

"Queria agradecer a todos que têm manifestado sua solidariedade e colaboração com o trabalho da pastoral de rua de São Paulo e com todos os grupos religiosos ou não religiosos que buscam sobretudo serem humanizadores da vida indo ao encontro daqueles que ninguém quer", disse Lancellotti no Instagram.

O padre ainda aproveitou para mandar uma indireta à deputada bolsonarista. "O nosso objetivo principal não é distribuir comida, mas é ser alimento, força e segurança para aqueles que estão esquecidos, marginalizados, descartados, excluídos. Sejamos irmãos de todos. Não neguemos nem o pão, nem o coração para ninguém".

