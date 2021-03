Gabigol justifica ida a cassino clandestino em plena pandemia: “era meu último dia de férias”

"Não tenho costume de ir a cassino, a única coisa que eu jogo é videogame. Estava com meus amigos, fomos comer", contou o atacante do Flamengo edit

Metrópoles - Gabriel Barbosa foi levado à delegacia na noite desse sábado (13/3) após ser flagrado aglomerando em um cassino clandestino, na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Liberado depois de assinar um Termo Circunstanciado, o atacante do Flamengo deu entrevista ao repórter Eric Faria para o Fantástico.

“Não tenho costume de ir a cassino, a única coisa que eu jogo é videogame. Estava com meus amigos, fomos comer. Quando estava indo embora, a polícia chegou mandando todo mundo ir para o chão. Faltou sensibilidade da minha parte. Era meu último dia de férias, e estava feliz de estar com meus amigos. Faltou sensibilidade. Mas usei máscara, álcool gel… Quando percebi que tinha um pouquinho mais de gente, estava indo embora”, explicou Gabigol.

O evento no cassino era, na verdade, uma festa, com cerca de 300, e o local foi fechado pela Polícia Civil. Além do termo assinado pelo jogador, ele também se comprometeu a participar de atos judiciais quando requisitado e a não aglomerar mais.

Continue lendo no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.