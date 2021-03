Gabigol e MC Gui são flagrados pela polícia em cassino em São Paulo (vídeo)

247 - O atacante Gabigol, do Flamengo, e o cantor MC Gui foram detidos na madrugada de hoje (14) ao serem flagrados em um cassino no bairro da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Os dois foram levados para a delegacia com outras 200 pessoas. Eles assinaram um termo se comprometendo a prestar depoimento futuramente e foram liberados na sequência. A reportagem é do portal UOL.

"Foram conduzidos, na verdade qualificados, por conta da pandemia já para prestar esclarecimento aqui na delegacia, e os funcionários e o responsável pelo local também devem responder por crime contra a saúde pública, jogo de azar e contravenção. Os demais serão ouvidos posteriormente porque senão a gente causaria outra aglomeração aqui", explicou Eduardo Brotero, delegado de polícia e supervisor do GARRA.

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) participou da operação e postou um vídeo em suas redes sociais. Veja:

