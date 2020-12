Jorge Jesus diz que “está na moda racismo” e que “se dizer o mesmo contra um branco, já não é racismo” (vídeo)

Ex-treinador do Flamengo e atual do Benfica, Jorge Jesus tentou diminuir as manifestações no esporte que rechaçam o racismo edit

247 - O ex-treinador do Flamengo e atual do Benfica, Jorge Jesus tentou diminuir as manifestações no esporte que rechaçam o racismo, com o argumento conhecido de que “se dizer o mesmo contra um branco, já não é racismo”.

A fala de Jorge Jesus diz respeito a mais um episódio racista visto nos campos de futebol. O auxiliar camaronês Pierre Webó, do Istanbul Basaksehir, sofreu ofensas proferidas por um árbitro nesta terça-feira, em jogo contra o PSG.

“Bem, eu não sei... não estava lá. Não sei o que aconteceu, o que se falou, o que se diz, mas hoje está muito na moda isso do racismo. Como cidadão tenho direito de pensar à minha maneira e só posso ter uma opinião concreta se souber o que se disse naquele momento”, disse Jesus.

Ele seguiu: “Hoje, qualquer coisa que se possa dizer contra um negro é sempre sinal de racismo. Se dizer o mesmo contra um branco, já não é racismo. Está se implementando essa onda no mundo”.

