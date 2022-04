No Brasil, Hamilton é ovacionado e diz que se sente “um pouco brasileiro”

O heptacampeão da Fórmula 1 está em São Paulo, onde participa do VTEX DAY edit

247 - Lewis Hamilton fez questão de estampar seu carrinho pelo Brasil. O heptacampeão da Fórmula 1 está em São Paulo, onde participa do VTEX DAY, evento sobre transformação digital que ocorre nesta quarta-feira, 13.

Durante sua apresentação, o piloto britânico chegou a dizer que se sente “um pouco brasileiro”. Ovacionado pelo público, brincou: “estou aguardando o meu passaporte brasileiro”.

No evento, ele falou sobre a última vitória no GP de Interlagos, após a qual pegou uma bandeira brasileira e deu a volta de celebração repetindo o famoso gesto de Ayrton Senna: “os fãs são incríveis. Amo vocês. Quando dei a volta de celebração e vi aquela bandeira na curva 10, parei e algo me impulsionou a pegá-la. Foi um momento de grande orgulho pra mim”.

Sobre a atual temporada, em que não teve um bom começo, Hamilton disse que segue motivado para competir.

“É minha 16ª temporada na F1, mas tenho a mesma fome do começo, o mesmo foco em treinar, na saúde, no lado mental. Tenho altos e baixos, dias em que acho que não sou bom o suficiente”.

No Twitter, Hamilton disse também que "seria uma honra" se fosse aprovado o projeto que lhe dá o título de cidadão honorário brasileiro.

