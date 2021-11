F1: Hamilton leva Interlagos à loucura ao repetir gesto de Senna (vídeos)

Apoie o 247

Clube de Economia

Fórum - Hamilton, que é heptacampeão mundial, nunca escondeu seu carinho pelo Brasil e especialmente pelo tricampeão mundial Ayrton Senna que, segundo ele, é sua “maior inspiração”.

Três dias antes da corrida em Interlagos, o piloto britânico postou uma fotomontagem em que Senna aparece o abraçando no autódromo. “Minha maior inspiração. Era a forma como ele corria, sua paixão pela vida e pelo esporte. Mas, mais do que tudo, foi a maneira como ele enfrentou sozinho um sistema que nem sempre foi gentil com ele. Que o legado de Aryton Senna viva para sempre, especialmente vibrante neste fim de semana”, escreveu Hamilton.

Ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, Hamilton voltou a homenagear o Brasil e Senna ao erguer uma bandeira do Brasil, exatamente como fazia o piloto brasileiro, o que levou o público de Interlagos à loucura. O britânico foi aplaudido de pé pelos presentes.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Lewis Hamilton repete o seu ídolo Ayrton Senna, e desfila com a bandeira do Brasil em Interlagos.



Obrigado! 🇧🇷

#F1 #F1NaBand #Hamilton pic.twitter.com/aQr8XbkM6c PUBLICIDADE November 14, 2021

Após vitória épica, @LewisHamilton é aplaudido de pé em Interlagos.



Piloto da @MercedesAMGF1 superou Max Verstappen e acirrou campeonato da @F1



🎥: @SamPancher pic.twitter.com/1JsNMTycXq PUBLICIDADE November 14, 2021