Piquet é denunciado ao MP por fala racista sobre Hamilton

Ex-piloto chamou o heptacampeão da Fórmula 1 de "neguinho". A representação de deputados do Psol afirma que o racismo é inaceitável no âmbito do estado democrático de Direito

247 - O ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet virou alvo de uma denúncia junto ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios por chamar o heptacampeão do esporte Lewis Hamilton de "neguinho". As informações são da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

A representação foi elaborada pela bancada do Psol na Câmara dos Deputados, que acusa Piquet de ter cometido crime de discriminação ou preconceito.

A fala de Piquet ocorreu em novembro do ano passado, durante uma entrevista ao jornalista Ricardo Oliveira. Em um outro vídeo, o ex-piloto repete o termo e dispara uma ofensa homofóbica contra Hamilton.

Ele chegou a se desculpar e condenou o racismo, mas alegou que a expressão “neguinho” é “ampla e historicamente” usada de forma coloquial.

Na representação, os parlamentares do Psol afirmam que o racismo é inaceitável no âmbito do estado democrático de Direito e que a fala de Piquet merece repúdio de todos os que acreditam nos princípios constitucionais.

"O racismo estrutura as relações sociais no Brasil. Nesse sentido, tratar seres humanos negros de forma evidentemente pejorativa, como faz o senhor Nelson Piquet, não se coaduna com as práticas para efetivação do dispositivo da igualdade", afirmam os deputados.

"Nelson Piquet é mais uma prova que a retórica virulenta empregada pelo Presidente Jair Bolsonaro habilita seus apoiadores a se sentirem liberados para utilizar dos mesmos termos e dos mesmos preconceitos de classe, raça e gênero", afirmam os deputados.

​A representação é encabeçada pelas deputadas do Áurea Carolina (MG), Talíria Petrone (RJ) e Vivi Reis (PA).

