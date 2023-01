Prefeita de Barcelona presta solidariedade à vítima do caso Daniel Alves: 'estamos contigo'

"Quando sofremos um ataque, nossa cidade não deve nos julgar, mas deve nos acompanhar e defender", escreveu Ada Colau em publicação no Instagram edit

247 - A prefeita de Barcelona, Ada Colau, se manifestou em solidariedade à vítima do caso Daniel Alves , uma mulher de 23 anos que afirma ter sido alvo de agressão sexual pelo jogador em uma boate da capital catalã.

"Quero aproveitar pra mandar um abraço pra vítima. Somos muitos que estamos contigo e te enviamos toda a força", escreveu Ada em seu perfil do Instagram, acrescentando que "Barcelona protege a noite como um espaço de liberdade. Quando sofremos um ataque, nossa cidade não deve nos julgar, mas deve nos acompanhar e defender".

A prefeita também exaltou a atuação do Sutton Hall, a boate onde os eventos teriam ocorrido, destacando que a casa noturna "agiu seguindo o protocolo #NoCallem da Câmara Municipal de Barcelona", ou seja, acionando as autoridades com agilidade e prestando apoio à vítima.

Além de ter sido a cidade onde a agressão teria ocorrido, a capital da Catalunha também foi a casa de Daniel Alves durante muito tempo: o lateral-direito atuou no FC Barcelona por dez anos, onde alavancou a carreira e ganhou projeção mundial.

