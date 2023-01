Saiba quais são as novas provas que desmentem versões de Daniel Alves

Apoie o 247

247 - O caso de Daniel Alves vem ganhando novos desdobramentos. Desta vez, a perícia encontrou provas que incriminam mais o brasileiro, que segue preso, e dando ainda mais veracidade à versão da vítima. As reportagem é do portal Metrópoles.

Informações divulgadas pelo jornal espanhol El Periódico relatam que, depois da jovem ser encaminhada a um hospital e ser examinada por um médico legista, foram detectadas lesões compatíveis com luta e vestígios de líquido seminal.

Ainda de acordo com o veículo, a perícia também encontrou impressões digitais, o que confirma os depoimentos da vítima e desmentem os relatos do jogador.

O El Periódico ainda revelou que surgiram novas imagens da mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual. As imagens foram feitas por um policial que trabalhava na boate e com uma câmera no peito, acabou por gravar acidentalmente as primeiras palavras da jovem após o ocorrido. Nas imagens é possível ver a denunciante nervosa e chorando.

