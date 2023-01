Mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual diz não querer ser indenizada

Apoie o 247

247 - A mulher que acusa o jogador Daniel Alves, 39 anos, de agressão sexual recusou receber indenização do jogador se ele for condenado.

De acordo com informações publicadas neste domingo (22) pelo Globo Esporte, a denunciante, uma espanhola de 23 anos, disse que faz parte de uma família resolvida financeiramente e quer justiça, sem ganho financeiro.

No primeiro depoimento, na manhã da última sexta-feira (20), disse que não conhecia a vítima, não sabia seu nome e nada havia acontecido. Na segunda versão, no mesmo dia à tarde, o jogador admitiu que manteve relações sexuais com ela, mas de forma consentida.

Em todos os depoimentos, o jogador negou ter cometido atos violentos ou estupro.

