Preso sem direito a fiança, Daniel Alves entrou em contradição durante depoimento à Justiça espanhola

247 - Com prisão preventiva decretada nesta sexta-feira (20) em decorrência de uma acusação de agressão sexual, o futebolista Daniel Alves entrou em contradição durante o depoimento prestado na Cidade da Justiça de Barcelona, informa a Folha de S. Paulo.

No depoimento, o lateral direito afirmou à juíza do caso que a relação com a vítima teria sido consentida. No entanto, em entrevista ao programa "Y Ahora Sonsoles", da TV Antena 3, no dia 5 de janeiro, Alves havia declarado que nunca havia visto a vítima: "não sei quem é essa senhorita, não a conheço. Não sei seu nome, não a conheço, nunca a vi antes na vida."

A decisão de decretar a prisão preventiva e sem fiança foi justificada pela juíza devido ao "risco de fuga" do jogador. Ele não tem moradia fixa na Espanha e possui capacidade financeira para fugir; além disso, o país não possui acordo de extradição com o Brasil.

A vítima de 23 anos que acusa Alves também foi ouvida pela juíza nesta sexta. Ela relatou que estava na área VIP da boate Sutton Barcelona, foi ao banheiro e, então, o jogador teria colocado a mão por baixo de seu vestido.

