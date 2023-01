Após prisão, liga mexicana diz que aguardará desenrolar do caso para avaliar situação de Daniel Alves no torneio

Apoie o 247

247 - A Liga MX, campeonato mexicano de futebol, publicou um posicionamento sobre a situação de Daniel Alves nesta sexta-feira (20). O atleta brasileiro foi detido na Espanha na manhã de hoje por acusações de assédio sexual.

"Em relação ao caso do jogador do Club Universidad Nacional (Pumas), Dani Alves, preso na cidade de Barcelona nesta sexta-feira, a LIGA MX informa que, juntamente com o Club Universidad Nacional, estará monitorando o caso e a situação legal do jogador para determinar o que é propício em termos de sua participação na Liga”, escreveu a Liga MX nas redes sociais.

O posicionamento menciona o Pumas, clube do jogador brasileiro, e destaca que tanto a liga quanto a equipe em que Dani Alves atua vão aguardar os pareceres da Justiça para avaliarem a situação do jogador no torneio.

Alves responde a um processo gerado por uma denúncia feita durante uma festa em Barcelona no fim de dezembro. De acordo com a queixa, o jogador teria assediado uma mulher em uma boate na noite de 31 de dezembro. Ele nega.

