Daniel Alves tem prisão preventiva decretada na Espanha

Apoie o 247

ICL

BARCELONA (Reuters) - Um juiz espanhol ordenou a prisão preventiva do jogador brasileiro Daniel Alves por uma acusação de agressão sexual, informou o tribunal nesta sexta-feira.

(Reportagem de Jesus Aguado e Joan Faus)

Leia também matéria anterior do 247 sobre o assunto:O jogador brasileiro Daniel Alves foi detido pela polícia espanhola nesta sexta-feira (20) por conta de um processo que responde por suposto assédio sexual, segundo a polícia de Barcelona. As informações são do portal G1.

Alves responde a um processo gerado por uma denúncia feita durante uma festa da cidade no fim de dezembro. De acordo com a queixa, o jogador teria assediado uma mulher em uma boate na noite de 31 de dezembro. Ele nega.

O brasileiro, ex-lateral do Barcelona e convocado a seleção brasileira na Copa do Catar de 2022, foi detido após prestar depoimento na manhã desta sexta-feira em uma delegacia de Barcelona. De acordo com a rede de TV espanhola RTVE, o brasileiro saiu de lá já detido em uma viatura da polícia, que colocou o jogador à disposição judicial.

A polícia catalã ainda não informou por que o jogador foi detido durante o depoimento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.