“Quando é que a Anvisa vai autuar Bolsonaro?”: internautas reagem após suspensão do jogo Brasil x Argentina

edit

247 - As reações à suspensão do jogo entre Brasil e Argentina pela Anvisa neste domingo (5), sob alegação de que quatro atletas argentinos não cumpriram as regras sanitárias contra a Covid-19 em território brasileiro, dividem-se nas redes sociais entre críticas à Agência sanitária e ao governo Bolsonaro.

Parte dos internautas avalia que houve dois pesos e duas medidas por parte da Anvisa, que é comandada por um militar (Antonio Barra Torres) e nunca teve atitude similar para criticar o governo, que provoca aglomerações constantes durante a pandemia de Covid-19.

Já o outro grupo aponta que o governo Bolsonaro tentou proteger a seleção argentina apesar da tentativa dos jogadores de burlar as regras, passando por cima da autoridade da Anvisa. Quem está desse lado avalia que a Agência agiu de forma independente e correta a favor das medidas sanitárias.

“Quando é que a Anvisa vai autuar Jair Bolsonaro pelo descumprimento das regras sanitárias de prevenção ao #Covid19?”, perguntou o deputado federal Alencar Santana Braga (PT-SP). “Anvisa, tem um sujeito que nunca respeita os protocolos”, indicou, irônico, o jornalista Jamil Chade indicou. “Eu quero é ler: ‘Anvisa invade palanque e obriga Bolsonaro a usar máscara’”, provocou ainda o chargista Maurício Ricardo.

Do outro lado, Felipe Neto protestou em defesa da Anvisa: “Esse governo é um vexame!!”. “Hoje o povo brasileiro teve uma aula sobre a importância da independência das instituições e estabilidade de servidores públicos”, completou o youtuber. Para ele, “hoje a Anvisa peitou e venceu a CBF, a AFA e o Governo Brasileiro”. “Anvisa ainda não se curvou a Bolsonaro”, comentou o professor de Direito Conrado Hubner.

Confira algumas reações:

Quando é que a Anvisa @anvisa_oficial vai autuar Jair Bolsonaro pelo descumprimento das regras sanitárias de prevenção ao #Covid19 ? — Deputado Alencar (@AlencarBraga13) September 5, 2021

Alô Anvisa! Tem um sujeito em Brasília que nunca respeita os protocolos, promove aglomerações, não se vacinou, etc. Ele diz que tem histórico de atleta. Quer o endereço? PUBLICIDADE September 5, 2021

Está na cara que a ANVISA, a mando do governo que permitiu o caos, está orientada a tumultuar evento da Globo. Pra mim é isso. — Flavio Gomes (@flaviogomes69) September 5, 2021

Eu quero é ler: “Anvisa invade palanque e obriga Bolsonaro a usar máscara”. — Maurício Ricardo (@MauricioRicardo) September 5, 2021

Até os postes sabiam que vinham 4 jogadores que jogam na Inglaterra. Tá nos noticiários. O quem fazem PF e ANVISA no aeroporto? Ninguém confere no PASSAPORTE de onde chegam passageiros??? Por isso também, amigo, quase 600 mil mortos? https://t.co/Gvim1E9aZH — Bob Fernandes (@Bob_Fernandes) September 5, 2021

Exato! 600 mil mortos e agora o Brasil é exemplo sanitário? tá na cara que é teatrinho para mostrar uma suposta eficiência e patriotismo para uma turma que tem um ódio meio doido contra argentinos. — Alcysio Canette (@alcysio) September 5, 2021

A barra tá estranha: Barra Torres (Anvisa)barra o jogo "dentro das 4 linhas". A PF não barrou ng no aeroporto nem no ir e vir do hotel ou na ida ao estádio. Nunca se exigiu cumprimento de ordens sanitárias por parte de Bolsonaro. É o Brasil de hoje:gols contra e furadas sobrando! — Chico Alencar (@chico_psol) September 5, 2021