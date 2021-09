Agentes da Anvisa entram em campo e suspendem Brasil e Argentina (vídeo)

Quatro atletas argentinos não cumpriram as regras sanitárias contra a Covid-19 em território brasileiro e, por isso, não poderiam jogar. A AFA confirmou a suspensão do duelo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) entraram no campo da Neo Química Arena aos cinco minutos do primeiro tempo do confronto entre Brasil e Argentina e suspenderam a partida, válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Quatro atletas argentinos não cumpriram as regras sanitárias contra a Covid-19 em território brasileiro e, por isso, não poderiam jogar.

A inspeção ocorreria no vestiário dos argentinos, mas eles se recusaram a permitir a entrada da Polícia Federal e da Anvisa. Todos os jogadores da Argentina desceram para os vestiários, enquanto os brasileiros permaneceram no gramado.

A AFA confirmou a suspensão do duelo.

PUBLICIDADE

Confira abaixo:

🚨Agentes da Anvisa interromperam o jogo de Brasil X Argentina para retirar 4 jogadores da Argentina que não cumpriram os regulamentos da covid-19. pic.twitter.com/4TXV416EHb PUBLICIDADE September 5, 2021