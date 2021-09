“A gente não conhece esse Zé Trovão”, diz líder caminhoneiro

Marcos Antonio Pereira Gomes, o Zé Trovão, é desconhecido de líderes da categoria. “A gente não sabe se ele é caminhoneiro ou proprietário. E olha que estou no ramo há 22 anos. Essa figura apareceu de paraquedas”, diz presidente de entidade do setor edit

247 - Apesar de se apresentar como caminhoneiro em vídeos nos quais convoca atos golpistas contra as instituições no 7 de setembro, Marcos Antonio Pereira Gomes, o Zé Trovão, é desconhecido de líderes da categoria, revela o jornalista Chico Alves, no UOL .

“Essa pessoa fez vídeo dentro de um caminhão, mas a gente não sabe se ele é caminhoneiro ou proprietário. A gente não conhece”, disse Plinio Dias, presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC). “E olha que estou no ramo há 22 anos. Essa figura apareceu de paraquedas”.

“Ele só passou a ser conhecido depois que apareceu ao lado do Sérgio Reis, dizem que é celetista”, afirma ainda Wallace Landim, o Chorão, presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores.

Zé Trovão é um dos alvos do inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos e teve prisão solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas não foi encontrado. O blogueiro bolsonarista Wellington Macedo foi preso por meio do mesmo mandato .

Em vídeo nesta sexta-feira (3), ele ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a Polícia Federal a lhe prender na Esplanada durante os atos bolsonaristas na próxima terça-feira (7).

