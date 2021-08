Após seu filho de 16 anos se suicidar por conta de ataques homofóbicos, Walkyria Santos desabafa: "estou sem chão"

O jovem Lucas foi encontrado morto no condomínio onde morava com a mãe, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, após receber diversos ataques de haters nas redes sociais edit

247 - O jovem Lucas Santos, de 16 anos, filho da cantora de forró Walkyria Santos, se suicidou nesta terça-feira (3), após ser alvo de vários comentários homofóbicos contra ele por conta de um vídeo publicado no Tik Tok. Lucas foi encontrado morto no condomínio onde morava com a mãe, em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

No vídeo, Lucas aparece ao lado de um amigo, e em algumas vezes que iam conversar, eles simulavam como se fossem se beijar, o que nem chega a acontecer. Com a repercussão negativa, o jovem chegou a gravar um novo vídeo no TikTok pedindo desculpas. “Somos apenas amigos, e somos héteros. […] Eu pensei: ‘Pô, por que eu não posto e ganho umas 500 visualizações?’. Acabou que virou mil, dez mil… Eu tô basicamente fazendo isso [pedindo desculpas] pra não tomar uma surra tão grande, tão merecida, porque eu vou morrer. Mas é isso, somos apenas amigos. Eu não sabia que ia dar essa repercussão toda”, afirma o jovem no vídeo.

Em vídeo publicado no Instagram, Walkyria Santos fez um desabafo: “Hoje, dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho, uma dor que só quem sente vai entender. E isso é sobre o último post que eu havia feito, os comentários. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas fossem achar engraçado, mas não acharam, como sempre as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão”.

“Mas estou aqui como uma mãe pedindo para que vocês vigiem e fiquem alerta. Eu fiz o que pude. Ele já tinha mostrado sinais, eu já tinha levado a psicólogo, mas foi isso, foram só os comentários na internet, nesse TikTok nojento que fez (sic) com que ele chegasse a esse ponto. Eu estou desolada. Que Deus conforte o coração da minha família e que vocês vigiem que a internet está doente. Quando as pessoas estão fracas, que não se aguentam, que vocês vigiem”, pediu. Deixamos registrado aqui nossos sinceros sentimentos para Walkyria e toda sua família.

