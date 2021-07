"Bolsonaristas comemoram a agressão. É muito cruel como agem", diz Joice Hasselmann

247 - Vítima de uma agressão ainda não esclarecida em sua residência em Brasília, no último sábado (7), a deputada federal Joice Hasselmann concedeu entrevista ao apresentador José Luiz Datena na manhã desta sexta-feira (23), na rede Bandeirantes, e disse que alguns brasileiros perderam sua humanidade por "fanatismo político".

"Nas redes sociais, muita gente ligada ao grupo do presidente da República está comemorando o que aconteceu. Estão dizendo que 'foi pouco', que eu deveria ter sido morta, que deviam ter quebrado minha coluna para eu não poder andar. É muito cruel como essas pessoas agem. Não todas, mas uma parte delas age de forma muito desumana. Parte da população perdeu a humanidade por fanatismo político.", disse.

Entenda o caso

Deputada federal, Joice Hasselmann (PSL) afirmou à jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, que acordou na noite de sábado, 17, em seu apartamento após 7 horas inconsciente em uma poça de sangue, com vários hematomas, o dente quebrado e o rosto desfigurado, com fraturas.

“A última lembrança que a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) tem da noite de sábado é a de estar em sua cama, no apartamento funcional onde vive, em Brasília. [...] Depois, o que veio pela frente foi um lapso de memória de aproximadamente sete horas. Quando retomou os sentidos, a deputada disse ter acordado em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet, com cinco fraturas no rosto e uma na costela. Estava ainda com um dente quebrado e queixo cortado”, informa Megale em artigo.

