Joice Hasselmann dá novos detalhes da agressão: "desmaiei após pancada na cabeça e estou com a coluna fraturada"

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL) usou suas redes sociais pela primeira vez na manhã desta sexta-feira (23) desde que denunciou que sofreu uma série de agressões em sua residência, no último sábado (7).

Ao responder uma mensagem do governador de São Paulo, João Doria, prestando solidariedade, Hasselmann relatou na postagem que sente muitas dores no corpo e está com a coluna fraturada.

“Obrigada querido amigo. As dores no corpo são intensas, mas a força da alma é ainda maior. Nem com a coluna fraturada eu dobrarei a espinha. Beijo no seu coração”, disse a parlamentar, que alega não se lembrar do agressor.

Ela também deu novos detalhes sobre a agressão ao agradecer a mensagem de apoio do jornalista Fernando Boscardin:

"Obrigada Boscardin. Não descartamos nenhuma hipótese, mas é provável q eu tenha sido desacordada com um pancada na cabeça. Pelo menos ganhei um galo do tamanho de uma laranja acima da nuca. As outras agressões na face e coluna vieram depois, senão eu me lembraria e teria lutado", disse.

Entenda o caso

Deputada federal, Joice Hasselmann (PSL) afirmou à jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, que acordou na noite de sábado, 17, em seu apartamento após 7 horas inconsciente em uma poça de sangue, com vários hematomas, o dente quebrado e o rosto desfigurado, com fraturas.

“A última lembrança que a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) tem da noite de sábado é a de estar em sua cama, no apartamento funcional onde vive, em Brasília. [...] Depois, o que veio pela frente foi um lapso de memória de aproximadamente sete horas. Quando retomou os sentidos, a deputada disse ter acordado em meio a uma poça de sangue no chão de seu closet, com cinco fraturas no rosto e uma na costela. Estava ainda com um dente quebrado e queixo cortado”, informa Megale em artigo.

À coluna d’O Globo, Joice disse que acionou a Polícia Legislativa para investigar o caso e afirmou que acredita que foi vítima de um atentado. “Acordei em uma poça de sangue sem saber quanto tempo fiquei desacordada. A hipótese que eu mais acredito é que sofri um atentado”, afirmou.

