Cantor bolsonarista Conrado duvida de racismo sofrido por filhos de Giovanna Ewbank

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor bolsonarista Conrado, marido da também bolsonarista e ex-paquita Andrea Sorvetão, irritou os internautas após comentários em uma postagem do colunista Leo Dias, no Instagram, questionando se os filhos dos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso tinha sofrido racismo, em Portugal, no sábado (30).

>>> "Eu vou combater o racismo de frente", diz Giovanna Ewbank

"Vamos ver mais tarde o que aconteceu de verdade!", escreveu Conrado. Criticado pelo comentário, o cantor xingou os internautas. "Caguei para vocês todos. Vamos ver o que aconteceu de verdade e ponto final. Se houver racismo, tome as providências legais. E vai a merda vocês todos, ok."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>>> Maju Coutinho chora ao entrevistar Ewbank e Gagliasso sobre o episódio de racismo (vídeo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na tarde deste domingo (31), de acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Conrado publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para justificar que não é racista. Segundo ele, "militantes de esquerda ignorantes são terríveis" e não entenderam seus comentários na rede social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.