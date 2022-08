Maju Coutinho chora ao entrevistar Ewbank e Gagliasso sobre o episódio de racismo (vídeo)

A família estava em um restaurante quando uma cliente, branca, atacou as crianças de 7 e 9 anos de forma covarde, com xingamentos racistas edit

247- Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso falaram no programa Fantástico sobre o episódio em que dois filhos do casal, Titi e Bless, foram vítimas de racismo, neste sábado (30), em uma praia de Portugal. Em um certo momento da entrevista, como mostra a imagem abaixo, a apresentadora Maju Coutinho não conseguiu conter suas lágrimas.

A família estava em um restaurante quando uma cliente, branca, atacou as crianças de 7 e 9 anos de forma covarde, com xingamentos racistas. Uma família de turistas angolanos, que estava perto, também sofreu ofensas. Em imagens que viralizaram nas redes, Giovanna confronta a mulher firmemente.

"Foi a primeira vez que a minha filha me viu combatendo o racismo de frente, porque a gente fala muito sobre isso com eles, mas ela nunca tinha me visto combatendo de frente como foi feito. Ela ficou muito assustada. O Bless não percebeu muita coisa, porque ele estava brincando. Mas a Titi entendeu tudo", conta.

chorei junto com Maju e Gio Ewbank /: pic.twitter.com/P75DlzTYHC CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — tiago. (@olxtiago) August 1, 2022

