"Eu vou combater o racismo de frente", diz Giovanna Ewbank

247 – "O casal de atores Giovanna Ewbank, 35, e Bruno Gagliasso, 40, falou pela primeira vez sobre o racismo sofrido pelos filhos Titi e Bless, em um restaurante, na Costa da Caparica, em Portugal, no sábado (30). Eles disseram, em entrevista ao Fantástico (Globo), no domingo (31), que vão usar o privilégio branco para combater o racismo", aponta reportagem do site F5 .

"Minha mulher não agrediu, ela reagiu. Não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor", disse Gagliasso, ao comentar vídeos que viralizaram nas redes sociais neste fim de semana. "Eu vou fazer jus ao nome privilégio branco e vou combater o racismo de frente", disse ela, que convive com muitas mães pretas para aprender a lidar com situações de racismo.

