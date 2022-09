Empresário que espancou mulher e encomendou caixão para primo com câncer é agora pego surrando garçom

Apoie o 247

ICL

247- O empresário Thiago Brennand foi pego em mais uma agressão. As imagens estão em um inquérito que investiga uma agressão contra um garçom de um hotel em um condomínio de luxo, em Porto Feliz, interior de São Paulo, em março deste ano. A vítima contou que estava saindo de moto do trabalho quando cruzou com o carro de Thiago. As informações são do portal G1.

Em entrevista ao Fantástico, Vitor Machado relembrou as agressões e afirmou que foi fechado pelo carro de Thiago.

"Notei no retrovisor da moto os faróis piscando e buzina. E nisso a pessoa, no caso o Thiago, ele já veio na minha lateral, fechando a minha moto e abaixando o vidro, gritando comigo, no caso. Falando que quem eu pensava que era para passar correndo com a moto na frente da casa dele. Daí eu falei, ‘não, senhor, não estava correndo’. Lá o limite é 30. Eu estava em 25, no máximo 26. Ele estava gritando muito, daí veio da portaria um segurança. E nisso ele já pediu minha habilitação", disse a vítima.

"Ele [Thiago] me obrigou a pegar a minha carteira de habilitação da minha mochila. Eu entreguei para ele. E nisso ele estava na minha frente. Na hora que ele sumiu do meu campo de visão, já senti os golpes, entendeu? Que ele bateu tão forte, um tapa tão forte, que pegou na minha testa, no meu olho, meu nariz. No momento começou a sangrar meu nariz. Daí já veio mais dois golpes. E me grudou pelo pescoço", completou.

Thiago é réu por lesão corporal e corrupção de menores por agredir uma modelo em uma academia em São Paulo e incentivar o filho dele, menor de 18 anos, a ofender a aluna.

Além disso, um dos relatos mais chocantes envolve seu primo. Jason, que tem câncer, afirmou que Thiago mandou entregar um caixão e uma coroa de flores em sua casa.

“Jason, do câncer, Cancinho. Descanse em paz. Ele me chama de Cancinho”, contou o primo,

>>> Empresário que atacou mulher na academia Bodytech já mandou entregar caixão em casa de primo que lutava contra câncer

Em áudios de WhatsApp, Thiago seguiu falando da doença do primo:

“Já tá todo mundo sabendo da metástase, Cancinho. Que pena, né? Parece ferrugem no teu corpo”, comentou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.