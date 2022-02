Lutador que encontrou Mario Frias em NY é embaixador do turismo de Bolsonaro e já fez saudação da SS nazista

Apoie o 247

247 - O lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie - com quem o secretário Especial de Cultura Mário Frias se encontrou em Nova York na viagem que gastou R$ 39 mil dos cofres públicos - ocupa desde 2019 o posto de ‘embaixador do turismo’ do governo de Jair Bolsonaro e já criou diversas polêmicas ligadas com a extrema direita e até ao nazismo.

Em 2012, ele postou em sua conta no Twitter uma saudação da SS, a tropa de Adolf Hitler. O ex-lutador do Pride e UFC publicou a frase “Minha honra é minha lealdade” - um dos lemas das tropas de Adolf Hitler, grafado na fivela dos cintos do uniforme da 'SS' da milícia alemã - e o nome de seu autor, Heinrich Hinmler, um dos comandantes e líderes nazistas.

Após ser criticado por um internauta francês, Renzo ironizou a postura do país durante a guerra e zombou da forma como seu território foi facilmente dominado pelos nazistas no início do conflito. "Não é minha culpa que seus avôs deixaram eles marcharem sem lutar. Isso produziu essa geração fraca que votou no seu presidente". Ele também já ameaçou estrangular o presidente francês Emmanuel Macron.

Mais tarde, Renzo afirmou que não sabia quem era o autor da frase, mas que gostava do significado que ela trazia. Ele, porém, não deletou o post.

Livro de Roberto Alvim

Demitido do governo Bolsonaro em 2020 por emular um discurso nazista durante um vídeo institucional, o ex-secretário de Cultura Roberto Alvim fará na próxima segunda-feira (14) o seu retorno público com o lançamento de uma biografia sobre o lutador Renzo Gracie, informou o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles .

Alvim foi demitido do governo Bolsonaro ao citar falas do ideólogo nazista Joseph Goebbels. Assim como fez Goebbels, Alvim disse que a arte nacional deveria ser “heroica” e “imperativa”. Ironicamente, o ex-secretário repetiu o uso do termo no título da biografia sobre o lutador, lembra o jornalista.

