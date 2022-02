Mario Frias fez viagem de R$ 39 mil com dinheiro público a Nova York para encontrar lutador

O motivo da viagem, de acordo com o Portal da Transparência, foi a discussão de um projeto de audiovisual com o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie edit

247 - O secretário Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), Mário Frias, gastou R$ 39 mil dos cofres públicos em uma viagem a Nova York entre 15 e 18 de dezembro do ano passado para encontrar o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie.

No Portal da Transparência está registrado que Gracie chamou o ministro para apresentar um projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte". As informações foram publicadas pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo.

Os R$ 39 mil foram gastos da seguinte forma:

Passagem de ida de Brasília a Nova York: R$ 13 mil

Passagem de volta: R$ 13 mil

Diárias a que o servidor tem direito em viagem oficial: R$ 12,7 mil

Seguro: R$ 305

Pelo Twitter, Mario Frias, crítico ferrenho da Lei Rouanet, de incentivo à cultura, se irritou com a denúncia, mas não explicou a reunião e os gastos: “é impressionante a falta de ética de alguns jornalistas, os quais ignoram as mais comezinhas condutas retas que deveriam pautar a atividade de comunicação”.

A Secretaria Nacional de Cultura não se manifestou sobre o caso até esta publicação.

