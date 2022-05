Marido afirma ser dono de arma usada na morte de esposa e diz que ela cometeu suicídio

Apoie o 247

247 - O juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior afirmou à Polícia Civil do Pará que teve uma discussão com sua esposa e admitiu ser o dono da arma usada na morte da esposa dele, a juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira. Segundo o portal G1, o magistrado disse no boletim de ocorrência que, "ao se aproximar do carro, percebeu que sua esposa tinha cometido suicídio e, para isso, usou a arma de fogo" dele, que "sempre fica guardada dentro do carro".

A magistrada foi encontrada morta nesta terça-feira (17) dentro de um veículo no estacionamento do prédio onde morava, em Belém (PA).

No depoimento, o juiz disse que não achou a chave do carro. Pegou uma chave reserva e, ao chegar na garagem do prédio, teria visto que o veículo estava estacionado e com a porta aberta. Quando chegou no local, viu a esposa morta.

Depois de prestar depoimento, João Augusto foi liberado e informou também que o caso segue em sigilo.

A Polícia Civil do Pará informou que o caso é investigado pela Divisão de Homicídios.

