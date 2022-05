Uso de cannabis medicinal mais do que dobrou em 2021

Apoie o 247

247 - As importações de cannabis medicinal vêm crescendo a cada ano. Os pedidos mais do que dobraram em 2021, quando foram feitas 40.191 novas solicitações de importação de medicamentos com CBD (canabidiol). Isto é 110% a mais do que em 2020, quando foram contabilizadas 19.150 importações. Em comparação, foram 1.392 importações de cannabis medicinal em 2017, 2.371 em 2018 e 8.522 em 2019. Os dados são da BRCANN (Associação Brasileira da Indústria de Canabinóides) e foram divulgados pela Folha de S. Paulo.

Segundo especialistas, a Covid influenciou na busca maior pelos medicamentos usados para tratar depressão, ansiedade, distúrbios de sono, entre outras condições ocasionadas pela pandemia.

Para Tarso Araújo, diretor da BRCANN, a pandemia trouxe problemas como redução na mobilidade e, principalmente, depressão. "Sabemos que o confinamento causa depressão, que pode ser um gatilho para algumas condições, como a fibromialgia. O CBD age controlando sintomas que aparecem nessas diversas situações", explica ele.

"São os próprios pacientes que buscam como aliviar os seus sintomas e descobrem os benefícios terapêuticos do CBD. O que ainda enfrentamos, infelizmente, é uma resistência por parte da classe médica em reconhecer o benefício", afirma.

