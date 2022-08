Lula defende exploração aliada à preservação na Amazônia e quer cooperação internacional

Presidenciável petista esteve com parlamentares europeus para discutir questões ambientais e possível retomada do acordo União Europeia-Mercosul edit

247 - Em encontro com uma comitiva de parlamentares europeus liderada por Iratxe García, presidente de Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas da União Europeia, nesta segunda-feira (29), o presidenciável petista Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ser favorável a uma exploração da biodiversidade da Amazônia, mas desde que seja conciliada com a preservação da mesma . A informação é do jornal Estado de S. Paulo.

“A gente não quer transformar a Amazônia em santuário da humanidade, mas explorar o que a biodiversidade possa oferecer”, declarou Lula. “Pode-se utilizar Amazônia para que da Amazônia a gente possa extrair da riqueza da biodiversidade o suficiente para sustentar quase 30 milhões de brasileiros que moram naquela região.”

Além disso, o ex-presidente defendeu a importância da ajuda internacional, mas de tal forma que o Brasil mantenha a soberania na região. A cooperação viria por meio da ciência, com pesquisadores internacionais pudessem ajudando a investigar a riqueza da biodiversidade local: “O Brasil pretende construir parcerias com outros países para que a gente possa dizer, embora o Brasil seja dono do território da Amazônia, a Amazônia é de interesse de sobrevivência da humanidade e portanto todos têm responsabilidade para ajudar a cuidar da Amazônia.”

Lula também se comprometeu a reforçar as tratativas a fim de aprovar o acordo comercial União Europeia-Mercosul, hoje travado pela rejeição europeia à política ambiental de Jair Bolsonaro : ”O trabalho para que a gente possa fazer e possa concretizar o acordo Mercosul-União Europeia vai ser trabalhado com muita força por nós. Porque acho que nós precisamos, mais do que nunca, uns dos outros”, afirmou.

