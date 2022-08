Lula fala em prioridade para a questão climática e para os povos indígenas

Apoie o 247

Lula - O ex-presidente Lula disse nesta segunda-feira (22), durante coletiva à imprensa internacional, realizada em um hotel de São Paulo, que o mundo verá o Brasil cuidando do meio ambiente como nunca houve antes na história.

“Nós queremos ser responsáveis não apenas com o Brasil, mas com a manutenção do clima no mundo inteiro. O Brasil é soberano sobre o território da Amazônia, isso é importante ficar claro, mas, ao mesmo tempo, o Brasil não pode ser ignorante e não permitir que a ciência possa, junto ao nosso país, explorar o potencial da nossa biodiversidade, descobrir o que podemos produzir, seja de fármacos, indústria de comércio, para melhorar a qualidade de vida de 28 milhões de pessoas que moram ali”, declarou.

Pontuando que a questão climática será prioridade, Lula defendeu envolver todos os países que fazem parte da Amazônia para discutir a questão e defender a floresta, acabando com o garimpo e o desmatamento. “Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, temos que envolver, inclusive, a Bolívia nesse debate, para que tenhamos uma atitude coletiva”, disse.

O assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira também foi abordado na coletiva. Lula lamentou, mais uma vez, o bárbaro crime, e afirmou que reforçará a segurança na região. “Nós queremos criar um Ministério dos Povos Originários, os indígenas vão cuidar da Amazônia com muito mais força se tiverem autoridade nas suas mãos. Nós vamos reforçar a Polícia Federal, para que ela esteja presente, vamos reforçar nossas fronteiras para evitar o tráfico de drogas e de armas, evitar que bandidos transitem livremente pela fronteira brasileira. Se nós tivermos mais cuidado, vamos evitar que se repita o que aconteceu com o Dom e o Bruno”, completou.

