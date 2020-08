Mais de um milhão de mensagens para Bolsonaro: "Presidente, por que Michelle, recebeu R$ 89 mil do Queiroz?";

Segundo o social mídia Fábio Malini, Jair Bolsonaro já recebeu 1.035.521 de mensagens depois de atacar um jornalista que questionou as relações escusas envolvendo a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o ex-assessor Fabrício Queiroz. Com a mesma pergunta: "Presidente, por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil do Queiroz?" edit