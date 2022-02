Adrilles é afastado pela Jovem Pan depois de saudação associada ao nazismo

Bolsonarista fez um gesto durante programa da Jovem Pan com a mão direita, associado com o ‘Sieg Heil’, uma saudação alemã que remete ao nazismo (vídeos) edit

247 - O comentarista Adrilles Jorge foi afastado da Jovem Pan depois de fazer um gesto com a mão direita, associado com o ‘Sieg Heil’, uma saudação Alemã que remete ao nazismo. Ele não deve participar do programa Morning Show nesta quarta-feira (09). As informações são do portal Poder 360.

O gesto foi feito durante um debate no programa Jovem Pan News sobre o caso do youtuber Monark, que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil e também foi desligado do Flow Podcast.

Veja:

O vídeo em alta resolução de Adrilles Jorge fazendo SAUDAÇÃO NAZISTA. Esse sujeito deveria ser preso e a emissora ter sua concessão pública REVOGADA. pic.twitter.com/zObTCJG89h





Em sua fala, Adrilles disse que o partido comunista teria matado mais pessoas que o nazismo e ao encerrar levantou a mão direita para se despedir. Depois do gesto, é possível ver o apresentador William Travassos comentar “Surreal, Adrilles”.A reação dos internautas foi imediata.

Reações

“Presunção de inocência e benefício da dúvida são coisas sempre presentes na vida de um advogado criminalista. Eu dei uma chance pro Adrilles e assisti ao vídeo dele algumas vezes. Aquilo não foi um tchau. Não foi. Estou realmente com nojo desse cara”, disparou o advogado Augusto de Arruda Botelho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem também se manifestou foi o coletivo Judeus pela Democracia. “Já vimos atrocidades serem ditas nesta TV e rádio, mas um 'sieg heil' [saudação nazista] é absurdo demais, até para a Jovem Pan. Depois de um dia como ontem, após um deputado e um youtuber defenderem a existência do partido nazista no Brasil, Adrilles fez uma saudação nazista na TV. Intolerável", diz tuíte do coletivo.

Veja o comunicado da emissora:

COMUNICADO DO GRUPO JOVEM PAN pic.twitter.com/56z6eBizt7

