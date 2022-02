"Intolerável", dizem Judeus pela Democracia sobre gesto de Adrilles Jorge na Jovem Pan

Apoie o 247

ICL

247 - O coletivo de Judeus pela Democracia rechaçou no Twitter nesta quarta-feira (9) a saudação nazista feita pelo comentarita da Jovem Pan, Adrilles Jorge.

Segundo o grupo, a atitude é "absurda demais até para a Jovem Pan".

>>> Adrilles é afastado pela Jovem Pan depois de saudação associada ao nazismo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Já vimos atrocidades serem ditas nesta TV e rádio, mas um 'sieg heil' [saudação nazista] é absurdo demais, até para a Jovem Pan. Depois de um dia como ontem, após um deputado e um youtuber defenderem a existência do partido nazista no Brasil, Adrilles fez uma saudação nazista na TV. Intolerável", diz tuíte do coletivo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE