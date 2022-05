Allan dos Santos volta a ser banido do Youtube e do Twitter

Apoie o 247

247 - O YouTube tirou do ar nesta quarta-feira (11) mais um canal do blogueiro Allan dos Santos. O bolsonarista também foi novamente banido do Twitter. O blogueiro, foragido nos Estados Unidos, é alvo dos inquéritos das fake news e das milícias digitais pró-golpe.

Antes de ter o perfil excluído, ele disse que voltaria à rede social em reação ao anúncio da intenção do empresário Elon Musk em reverter o banimento do ex-presidente americano Donald Trump, que aconteceu depois da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro do ano passado. O bilionário sul-africano comprou o Twitter por US$ 44 bilhões.

A nova conta no Youtube estava no ar desde o último domingo (8), quando publicou um vídeo afirmando que a Polícia Federal "invadiu sua casa" há dois anos. O canal estava com o alcance limitado pela plataforma.

O bolsonarista havia tido suas contas nas redes sociais suspensas por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Morais.

