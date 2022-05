Elon Musk diz que reverteria banimento de Trump do Twitter

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Elon Musk, que efetuou a compra do Twitter por US$ 44 bilhões, afirmou que reverteria a proibição de Donald Trump da rede social. O sul-africano acusou a empresa de mídia social de viés de esquerda. Os relatos do bilionário foram divulgados nesta terça-feira (10) em reportagem publicada pelo jornal Financial Times (FT).

"Eu reverteria o permaban [em Trump]. Obviamente, eu ainda não possuo o Twitter, então isso não é algo que definitivamente vai acontecer", disse Musk sobre a proibição vitalícia de Trump, que foi imposta logo depois que uma multidão invadiu o prédio do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro do ano passado. "Acho que foi uma decisão moralmente ruim e tola ao extremo".

O ex-presidente dos EUA Donald Trump disse que não voltará ao Twitter mesmo após a compra da empresa pelo bilionário.



De acordo com o jornal norte-americano, Elon Musk fez o comentário sobre o ex-mandatário e a rede social em uma entrevista na conferência Future of the Car do FT. "Proibir Trump do Twitter não acabou com a voz de Trump. Vai ampliar isso entre as direitas. É por isso que é moralmente errado e totalmente estúpido", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O FT apontou que, na terça-feira, Musk alegou que o Twitter tem um "forte viés de esquerda" na empresa de mídia social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE