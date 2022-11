Bolsonaro direcionou R$ 750 milhões à Jovem Pan, sugere Janones

Apoie o 247

247 - Integrante do grupo técnico de Comunicação Social da equipe de transição do novo governo Lula (PT), o deputado federal André Janones (Avante-MG) alega estar em posse de informações sobre gastos do governo Bolsonaro com a Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM) .

Neste contexto, em provocação ao comunicador bolsonarista Rodrigo Constantino, da Jovem Pan, Janones afirmou, nesta quarta-feira (23), que o atual chefe do Executivo teria direcionado R$ 750 milhões a uma única emissora de televisão - insinuando, sem citar nomes, que seria a própria Jovem Pan.

"Aquela conversa de 'a imprensa fala mal de mim porque eu acabei com a mamata deles' era tudo historinha de Bolsonaro. O vagabundo triplicou o gasto com propaganda e enfiou 750 milhões de reais em uma única “emissora” de televisão. Um canal fechado! Adivinha qual, Constantino?", publicou o deputado federal em seu Twitter.

Em outro tweet, Janones declarou que Jair Bolsonaro (PL) aumentou o orçamento da SECOM de 180 para R$ 526 milhões: "uma BOMBA o que acabamos de descobrir aqui na transição: Bolsonaro aumentou o orçamento da SECOM de 180 para 526 milhões de reais! Mais de MEIO BILHÃO por ano do dinheiro dos SEUS IMPOSTOS foram para blogs, sites e emissoras mentirem e atacarem a democracia!"

