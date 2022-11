Secom alega falta de cordialidade de equipe de transição e Janones rebate: 'não sou cordial com bandido'

Apoie o 247

ICL

247 - A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo Jair Bolsonaro (PL) afirmou que as reuniões junto à equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não estão sendo realizadas em função de publicações "desrespeitosas" feitas por um dos integrantes do grupo nas redes sociais. Por meio de nota, a Secom afirmou que seguirá fornecendo por escrito as informações solicitadas.

Embora não cite nomes, a nota faz referência ao deputado federal André Janones (Avante-MG), responsável pela campanha de Lula nas redes e que segue fazendo críticas ao atual governo. O parlamentar faz parte do Grupo de Trabalho de Comunicação do governo eleito. Nesta quarta-feira (23), Janones usou o Twitter para rebater o texto divulgado pelo órgão governamental.

“SECOM acaba de soltar nota na conta do governo, pedindo cordialidade pra que voltem a fornecer dados pra transição! 1ª Não sou cordial com bandido! 2º Vocês vão fornecer informações por bem ou por mal, pois a lei obriga! 3º Colocaremos TODOS vocês na cadeia! Grande dia”, postou.

A postagem do parlamentar foi feita um dia após a Secom criticar o grupo de trabalho da área de comunicações do futuro governo "As recentes postagens, inverídicas, distorcidas e desrespeitosas, publicadas por um dos integrantes do Grupo de Trabalho relacionado à comunicação social na transição de governo, demonstram e materializam a não observância dolosa do princípio de colaboração por parte desse integrante, o que, praticamente, inviabiliza a realização de reuniões com o Grupo Temático", diz a nota da Secom, de acordo com a Folha de S. Paulo.

"O respeito mútuo e a cordialidade são, sem dúvida, partes integrantes e imprescindíveis de qualquer processo que pretenda ser colaborativo", ressalta a Secom em um outro trecho do texto. "A Secom, cumprindo os ditames legais relacionados à transição, prestou e continuará prestando, por escrito e dentro do prazo legal estipulado, todas as informações relativas à sua área de competência, desde que oficialmente solicitadas, garantindo a lisura e a transparência no processo", destaca a nota mais à frente.

SECOM acaba de soltar nota na conta do @govbr, pedindo cordialidade pra que voltem a fornecer dados pra transição!



1ª Não sou cordial com bandido!



2º Vocês vão fornecer informações por bem ou por mal, pois a lei obriga!



3º Colocaremos TODOS vocês na cadeia!



Grande dia 👍 — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 22, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.