Janones relata roubos no governo Bolsonaro e critica comodismo da mídia corporativa: “só pensam na roupa da Janja”

"Cadê o jornalismo investigativo? Estão ocupados com a blusa da janja?", indaga edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal André Janones usou suas redes para alertar a respeito de um roubo no ministério das Comunicações durante o governo de Jair Bolsonaro e o papel da mídia comercial, que segundo ele, não trata o jornalismo investigativo como prioridade.

"Bolsonaro roubou o dinheiro do povo e deu pra uma empresa de fachada chamada “rei das bandeiras”. Quem me passou essas informações foi o Min. das Comunicações, que depois viu a merda que fez e voltou atrás. Cadê o jornalismo investigativo? Estão ocupados com a blusa da janja?", indaga.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.