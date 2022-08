Bolsonaro foge de entrevista após episódio do 'tchutchuca do Centrão'

Apoie o 247

247 - O jornalista Lauro Jardim, informa em sua coluna no jornal O Globo que “Jair Bolsonaro cancelou a entrevista que daria agora de manhã à rádio Super FM, de Belo Horizonte, a mesma para qual Lula conversou na última quarta-feira. Sem muitas explicações, a assessoria da Presidência simplesmente parou de atender às ligações ou responder às mensagens da equipe da rádio e nem sequer justificou a razão do sumiço”.

“Nesta sexta-feira, Bolsonaro participa da sessão solene de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte. Ontem, ao sair do Palácio da Alvorada, Bolsonaro se envolveu em uma confusão após ter sido provocado pelo youtuber Wilker Leão. Ao parar para tirar fotos e fazer lives com seus apoiadores, Leão começou a fazer perguntas, provocações e xingou o presidente de ‘vagabundo’, ‘safado’, ‘covarde’ e ‘tchutchuca do Centrão’”, relembra o jornalista.

