Weintraub compartilha montagem de Bolsonaro dormindo com Valdemar Costa Neto: “é thuthuca sim”

247 - O ex-ministro de Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub, usou suas redes para repercutir a agressão do postulante do Planalto contra o youtuber Wilker Leão, após ser chamado de “thuthuca do centrão” pelo jovem.

>>> Apelido “tchutchuca do centrão” cola de vez em Bolsonaro e vira a hashtag do ano

O ex-aliado compartilhou uma montagem de Jair Bolsonaro dormindo com Valdemar Costa Neto, presidente do PL e símbolo do centrão.

“Depois de ter que pedir PIX pro PL, agora Valdemar está convencendo sua Tchuchuca a abrir um canal no OnlyFans”, disse ele em referência ao site para adultos.

Depois de ter que pedir PIX pro PL, agora Valdemar está convencendo sua Tchuchuca a abrir um canal no OnlyFans... pic.twitter.com/4d9h7WVbNh August 19, 2022





