Datafolha vira assunto mais comentado após mostrar vitória de Lula no 1º turno

🚨LULA VENCENDO COM BOA MARGEM NO PRIMEIRO TURNO🚨



Pesquisa fresquinha do DataFolha mostra Lula com 53,4% dos votos válidos no 1º turno.



O bolsonarismo está completamente desmoralizado.



Mesmo com a máquina nas mãos, com base nas mais sujas mentiras, vão perder no 1º turno.