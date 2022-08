Dilma condena censura à TV 247 e diz que big techs não podem ter o direito à auto-regulação

Apoie o 247

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff condenou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, a censura sofrida pela TV 247 , que teve 30 vídeos excluídos de forma arbitrária por suposto “discurso de ódio”. Todos os vídeos, de caráter eminentemente jornalístico, questionam a narrativa oficial sobre o evento ocorrido no dia 6 de setembro de 2018, na cidade de Juiz de Fora. “Nunca poucas empresas tiveram tanto poder quanto as big techs. Por isso há um movimento no senado americano para regular essas empresas. Este poder tem que ser regulado, mas o que as empresas querem é a auto-regulação. Não se pode entregar à raposa o direito de regular o galinheiro”, diz ela.

“O Youtube não tem direito concedido pela sociedade para regular conteúdo. Uma empresa privada não pode decidir sobre questões tão importantes como o direito à informação. São empresas oligopolizadas e não há alternativa ao Google. TV 247 tem direito a indenização”, acrescentou.

