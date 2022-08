Youtube censura jornalismo e remove diversos vídeos da TV 247 por "discurso de ódio"

Apoie o 247

247 – A TV 247 foi surpreendida nesta quarta-feira pela remoção de pelo menos 15 de seus vídeos do Youtube, pela prática de suposto "discurso de ódio". A remoção dos vídeos constitui censura e grave ataque à liberdade de expressão. Especialmente porque a essência do trabalho da TV 247, formada por alguns dos mais renomados jornalistas profissionais do Brasil , é justamente o combate ao discurso de ódio e ao fascismo.

Integram a equipe da TV 247, comandada pelos jornalistas Leonardo Attuch e Gisele Federicce, nomes consagrados do jornalismo brasileiro como Tereza Cruvinel, Paulo Moreira Leite, Alex Solnik, Rodrigo Vianna, Joaquim de Carvalho, Hildegard Angel, Florestan Fernandes Júnior, Helena Chagas, Mário Vitor Santos, Gustavo Conde e Aquiles Lins, entre muitos outros. O conselho editorial reúne alguns dos maiores intelectuais e juristas do Brasil, como Celso Antônio Bandeira de Mello, Marco Aurélio de Carvalho, Carol Proner e Celso Amorim.

A remoção arbitrária de conteúdo constitui um gravíssimo caso de censura, às vésperas das eleições presidenciais, e todas as medidas judiciais serão adotadas.

Os vídeos removidos são os seguintes:

Vídeo 1 - Bom dia 247: Lula passeia no Datafolha (17.9.21)

Vídeo 2 - Bom dia 247: Noblat abre autocrítica da mídia sobre Lula (15.9.21)

Vídeo 3 - Bolsonaro fala pela primeira vez sobre a fakeada e mente

Vídeo 4 - Boa Noite 247 - Manifesto pede Lula no 1º turno; Bolsonaro volta a falar na "facada"

Vídeo 5 - Boa Noite 247 - Bolsonaro culpa camarão por crise e vira piada nas redes

Vídeo 6 - Bom dia 247 - Fiasco do MBL comprova: é Lula ou fascismo (13.9.21)

Vídeo 7 - Bom dia 247, com Attuch, Zé de Abreu e Joaquim de Carvalho (18.9.21)

Vídeo 8 - Bom dia 247 (15.9.19): Lula livre e Moro fora do governo?

Vídeo 9 - Boa Noite 247 - Queiroga perde o controle, ataca jornalistas e busca apoio de Michele Bolsonaro

Vídeo 10 - Sobrinho do autor da facada ou suposta facada em Bolsonaro quebra o silêncio

Vídeo 11 - Fakeadas - Bolsonaro e a guerra contra o Brasil

Vídeo 12 - Bom Dia 247, com Attuch, Zé Reinaldo e Joaquim de Carvalho (8.1.22)

Vídeo 13 - O Dia em 20 Minutos - Mídia não sabe lidar com o doc da fakeada

Vídeo 14 - Fala, Thiago dos Reis: por que a mídia esconde a fakeada?

Vídeo 15 - Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil

