Dono do Giraffas pede para sair da lista de empresários fascistas divulgada por Pannunzio

247 – A rede de lanchonetes Giraffas, que atende a um público popular, garante não ser bolsonarista nem defender o fascismo e procurou Fábio Pannunzio para ficar de fora do boicote defendido pelo jornalista. Confira o tweet de Pannunzio, vídeo sobre o caso Madero e saiba mais sobre o caso:

Os controladores do Giraffas pedem para excluí-los da relação de empresários bolsonaristas. Dizem que João Batista Barbosa, que se apresenta como “dono” da cadeia de fast-food e foi convocado pela CPMI das Fake News, na verdade tem apenas 2,5% de uma loja em Miami, onde mora (+) — Fabio Pannunzio (@blogdopannunzio) March 7, 2020





247 - O jornalista Fabio Pannunzio anunciou nesta sexta-feira, 6, sua adesão ao boicote a empresas que apoiam Jair Bolsonaro, como o Madero.

"Coco Bambu, Giraffas e Madero. Quando você come um lugar desses, está financiando o Bolsonarismo. Eu não dou meu dinheiro para quem apoia o fascismo. Se você gosta, sirva-se à vontade", escreveu Pannunzio no Twitter.

O empresário Junior Durski, dono do restaurante Madero e sócio do futuro candidato à Presidência, Luciano Huck, publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando apoio ao ato golpista do próximo dia 15, que pede o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federa (STF) e o retorno do AI-5.

“Estou 100% com o presidente Jair Bolsonaro. Tenho muito orgulho de ter votado por Bolsonaro, de ter trabalhado na campanha, de ter ido para a rua todas as vezes que tivemos que ir, que vamos de novo para as ruas no 15 de março. Vamos estar juntos. Sou muito orgulhoso do presidente que temos”, disse o empresário (leia mais no Brasil 247).