Revista Fórum - O empresário Junior Durski, dono do restaurante Madero e sócio do futuro candidato à Presidência, Luciano Huck, publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando apoio ao ato golpista do próximo dia 15, que pede o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federa (STF) e o retorno do AI-5.

“Estou 100% com o presidente Jair Bolsonaro. Tenho muito orgulho de ter votado por Bolsonaro, de ter trabalhado na campanha, de ter ido para a rua todas as vezes que tivemos que ir, que vamos de novo para as ruas no 15 de março. Vamos estar juntos. Sou muito orgulhoso do presidente que temos”, disse o empresário.

