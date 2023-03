Eliminada do BBB 23, Key Alves diz que sentiu “vergonha” ao rever fala racista contra a religião de Fred Nicácio

Key Alves, Cristian e Gustavo disseram no reality que tinham "medo" da religião do médico Fred Nicácio, que é adepto ao IFÁ, culto tradicional Iorubá edit

Apoie o 247

ICL

247 - Oitava eliminada do BBB 23, a atleta Key Alves disse que ficou “envergonhada” ao rever episódio em que ela, Cristian e Gustavo (todos eliminados) praticam intolerância religiosa ao comentar que sentiam “medo” da religião do Dr Fred Nicácio, sétimo eliminado do reality, que é adepto ao IFÁ, culto tradicional Iorubá,

"A gente foi muito infeliz. Eu senti isso logo depois. Peguei o Cowboy e pensei que a gente errou muito ali. São papos que não tem que existir dentro do BBB. Na hora eu já me toquei. Quero muito aprender com isso, aprender sobre isso. Foi um erro que senti na hora, veio o negócio do Tadeu e enfim, quero muito aprender com isso, me desculpar com todo mundo".

A atleta disse, ainda, que vai procurar Fred Nicácio para pedir desculpas.

"São coisas que falei e são erradíssimas. Olhando assim, sinto até vergonha. Quero muito conversar com ele e pedir desculpas pra todo mundo do Brasil e não só pra ele".

Quem também tentou pedir desculpas a Fred Nicácio foram Cristian e Gustavo, que participaram, junto com o médico, do Domingão do Huck no último domingo (5). Na ocasião, os brothers acusados de racismo religioso disseram que tudo não passou de um “mal-entendido”. O argumento foi rebatido pelo médico.

Segundo Nicácio, por ser “representante de uma religião de matriz africana, o contexto é levado sempre para o negativo, sempre para o perverso e maligno”. “Houve uma demonização da minha fé naquele momento”, pontuou o médico.

Em entrevista à Ana Maria Braga, no quadro Entrevista com o Eliminado, no Mais Você desta quarta-feira (8) Key justificou seu comportamento dentro da casa alegando ser muito jovem. “Sou uma menina muito nova e estou propensa a errar”, disse a atleta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.