Felipe Neto narra nova propaganda de Lula na TV: "vote 13 para vencer o ódio" (vídeo)

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto, um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, participou da nova propaganda eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), veiculada na noite desta terça-feira (27).

Felipe Neto gravou como narrador de parte do programa de Lula. “Enquanto as armas deles são pistolas e fuzis, a nossa arma é o voto. E, nessa eleição, votar no Lula vai muito além de votar no candidato. É votar pela paz, pelo respeito, por um país mais justo e solidário”, afirmou Neto.

“Falta pouco, muito pouco, para a gente começar um novo país. A mudança tem data, 2 de outubro. Vote 13 para vencer o ódio”, acrescentou o youtuber.

No domingo (25), o youtuber Felipe Neto se encontrou neste domingo com o ex-presidente Lula. Em seu twitter, ele divulgou foto com adesivo do PT e fazendo o L de Lula. Embora tenha tido discurso antipetista no passado, Felipe Neto passou a lutar contra o fascismo e a extrema direita bolsonarista e recentemente decidiu apoiar Lula já no primeiro turno.

Estiveram no encontro com Lula em um hotel no Rio diversos influenciadores do mundo digital. Além de Felipe Neto, a youtuber Nath Finanças, o ator e escritor Gregório Duvivier, o músico Tico Santa Cruz, o ator Fabio Porchat e o roteirista Antonio Tabet.

