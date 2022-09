Foto de Felipe Neto com Lula ultrapassa 1 milhão de curtidas em 16 horas no Instagram

Em suas redes sociais, o youtuber comemorou a marca atingida na manhã desta segunda-feira: "Vai ser no primeiro turno!!" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A foto do youtuber e empresário Felipe Neto com o ex-presidente Lula (PT) ultrapassou, nesta segunda-feira (26), a marca de 1 milhão de curtidas no Instagram.

A publicação ocorreu na noite deste domingo (25), após encontro do presidenciável petista com influenciadores e celebridades no Rio de Janeiro . Além de Felipe, estiveram presentes a youtuber Nath Finanças, o ator e escritor Gregório Duvivier, o músico Tico Santa Cruz, o ator Fabio Porchat e o roteirista Antonio Tabet.

Em suas redes sociais, o youtuber comemorou a marca atingida na manhã desta segunda-feira: "Mais de 1 milhão de likes em apenas 16 horas! Vai ser no 1° turno!!"

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.